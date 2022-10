Il Denaro

Ed è a Napoli - dove il più importante ospedale che cura le malattie infettive è non a caso intitolato a lui - che il medico, anatomista e chirurgosi è infine spento, il 6 ottobre ...Ad animare la tavola rotonda sulla destagionalizzazione del turismo, l'assessore regionale al ramo del Molise Vincenzo, gli imprenditori molisani Fabrizio Vincitorio e Roberto Di, ... Domenico Cotugno, 200 anni dalla morte: in mostra all'Archivio di Stato di Napoli lettere e documenti - Ildenaro.it Napoli, oggi ad Archivio di Stato mostra e convegno sul clinico Domenico Cotugno. “Domenico Cotugno. Quando nessuno poteva morire a Napoli senza il suo permesso” E’ rimasto nella memoria collettiva co ...La grande novità di quest’anno della rassegna è che inizierà fuori dal Teatro con il progetto "La città dei Miti" che si svolgerà dal 15 al 20 novembre alle Cucine Economiche Popolari di Padova, mentr ...