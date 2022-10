Come Veltroni stoccata di Calenda a Giorgia e al Pd

Leggi su iltempo

(Di martedì 25 ottobre 2022) "Abbiamo anche scoperto che così" Walter"non era mai stato comunista",Meloni "non è mai stata fascista. Mai che in questo paese si faccia un discorso serio sui percorsi politici personali o del proprio partito. Risolviamo sempre citando il Papa e il Made in Italy", scrive su twitter Carlo, leader di Azione. Il riferimento è alle parole della premier alla Camera dei deputati per la fiducia: "Non ho mai provato simpatia o vicinanza nei confronti dei regimi antidemocratici. Per nessun regime, fascismo compreso. Esattamenteho sempre reputato le leggi razziali del 1938 il punto più basso della storia italiana, una vergogna che segnerà il nostro popolo per sempre". Oltre a questo, "il discorso diMeloni è una infinita lista della spesa ...