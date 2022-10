Bruno Giordano | «Osimhen ormai gioca per la squadra Spalletti con lui è stato bravissimo»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 25 ottobre 2022) Sul Corriere dello Sport un’intervista a, campione del Napoli del primo scudetto. Parla di. «Bravo,, da far rabbrividire per il modo in cui cerca la porta e la trova»., dice, ha ampi margini di miglioramento. «Impressionanti. Può diventare tra i più forti in circolazione, ammesso non lo sia già». E non è più individualista come era all’inizio. «Non è un’impressione.per la, dà aiuto nelle due fasi, anche sulle palle inattive nella propria area, fa da sponda, si appoggia, aiuta il Napoli a salire, scarica sui compagni. Per un po’, pareva una scheggia impazzita. Ma era un bambino, ventuno anni, ed aveva bisogno di conoscere il nostro calcio e le nostre difese. Il resto l’ha fatto». Su ...