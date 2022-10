Ant - Man and the Wasp | Quantumania | la folle avventura nel mondo quantico nel primo trailer

Dal primo film di '' le vicende del personaggio girano intorno all'universo quantico, dove Janet Van Dyne era rimasta intrappolata (salvata da Hank Pym). Ma qui i protagonisti in questo terzo capitolo del ...L'uscita del trailer diand the Wasp: Quantumania ha confermato una continuità sull' aspetto di Kang il Conquistatore con il fumetto originale Marvel. Nel trailer, il villain interpretato da Jonathan Majors, ...Una versione elettronica di Goodbye Yellow Brick Road furoreggia nel trailer di Ant-Man and the Wasp Quantumania.Il primo film della Fase Cinque del Marvel Cinematic Universe e terzo dedicato al supereroe interpretato da Paul Rudd approderà nelle sale cinematografiche il 15 febbraio 2023. E vedrà Scott Lang e i ...