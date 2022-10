AEW | In una pubblicità Dynamite vanta ascolti giganteschi | gli esperti si interrogano

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 25 ottobre 2022) Ha fatto molto rumore sui social una nuovadella AEW andata in onda su TBS. La compagnia di Tony Khan ha promosso il prossimo episodio difacendo riferimento a numeri roboanti, molto più alti di quelli a cui siamo abituati. Laandata in onda durante i playoff di Baseball, infatti, riportava 3,5 milioni di spettatori. Un numero inspiegabile con i normali dati degli indici di ascolto che vi riportiamo puntualmente e che di solito indicano la media di spettatori collegata durante le due ore di trasmissione. Secondo Dave Meltzer del Wrestling Observer potrebbero essere i numeri di tutti i contatti della serata. Un conteggio che, come specifica l’esperto analista, genererebbero dati ancora più grandi per Raw e SmckDown. Yes, that includes people switching through. All shows are like that, Raw ...