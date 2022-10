Treviso | anziana trovata morta in casa | è stata sgozzata dal figlio

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Dopo aver ucciso a coltellate la madre e il gatto, si è scagliato, seminudo, contro i carabinieri. È successo a Conegliano Veneto, in provincia di. Un uomo di 57 anni, che dalle prime informazioni soffre di disturbi psichici, ha sgozzato questa mattina la madre, pensionata 87enne, e poi ha chiamato il 112 ammettendo: "Venite, l'ho ammazzata".I fattiAll'arrivo dei militari l'uomo non ha aperto subito la porta, dando in escandescenze. Bloccato e sedato da personale sanitario giunto a supporto, ora si trova piantonato all'ospedale. All'interno dell'abitazione, oltre alla madresul letto, sono stati trovati un gatto, anch'esso squartato, e la presunta arma del delitto, un coltello da cucina con lama di 20 centimetri.