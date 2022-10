Sassuolo-Hellas Verona | Bocchetti | “C’è rammarico | costruito tanto ma non abbiamo finalizzato”

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Il tecnico dell’, Salvatore, ha commentato la sconfitta subita contro il. Queste le sue parole, colme di: “C’è moltoperché, senza però riuscire a finalizzare. Ho grande fiducia nei ragazzi, dobbiamo continuare così. Non dobbiamo mollare. Oggi i ragazzi hanno dato tutto, così come contro il Milan, e sono stati straordinari. Credo in loro e nel nostro percorso. Stiamo lavorando alla grande e ora dobbiamo iniziare a fare punti. Spero di recuperare più giocatori possibili. Spiace dover fare sempre sostituzioni per emergenza. Lunedì dovremo fare una grande gara contro la Roma”. SportFace.

Ilbatte in rimonta (2 - 1) il Verona nell'ultima gara dell'11/a giornata di serie A e inguaia ... Eppure le cose si erano messo bene per l', avanti dopo meno di 2 con un pizzico di ...avanti e il gol è di Ceccherini, avvio shock per ilche rischia di incassare anche la seconda rete poco dopo ma Tameze, servito da Piccoli in area di rigore, non riesce a toccare in ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di SkySport dopo la vittoria contro l'Hellas Verona nel posticipo dell'11' giornata di Serie A: "Il loro gol è stato abbastanza fortunoso ...