Riscaldamento | i comuni che hanno rinviato l' accensione

... tinteggiatura alloggi e parti, revisione impianti elettrici e speciali (tra cui impianto di ...impianti sanitari e termici (tra cui la sostituzione del generatore di calore pere ...... tema che si è prepotentemente affiancato alla gestione della pandemia Ricordando che ildegli istituti è gestito dall'Ente Proprietario, (EDR o) con il quale siamo in continuo ...Mentre il capoluogo lombardo dal 28 ottobre disattiverà i lampioni un'ora prima e ridurrà di due gradi i riscaldamenti sui mezzi pubblici, il Comune di Palermo non intende "mettere a rischio né la sic ...Una variazione al bilancio è stata approvata dalla giunta che spenderà quasi 67mila euro in più per accendere i termosifoni nei suoi uffici ...