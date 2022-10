Quel murales di Angelina Jolie con mastectomia che non piace a tutte

(Di lunedì 24 ottobre 2022) A Milano, nel mese della prevenzione del tumore al seno, è comparso il dipinto dell'attrice con i segni dellapreventiva cui si è sottoposta nel 2013. Un modo per celebrare il coraggio delle donne, ma secondo l'associazione nazionale aBRCAdabra offre un’immagine distorta della realtà. Ecco perché

