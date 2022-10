L’ennesimo delirio della Murgia | «Giorgia Meloni è maschilista»

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Roma, 24 ott – Dopo la Boldrini, è il turno di Micheladi lamentarsi delle scelte “stilistiche” di. Quest’ultima ha infatti espresso al volontà di usare il maschile nelle comunicazioni ufficiali, quindi «il presidente» e non «la presidente», come peraltro fatto in precedenza dall’ex presidente del Senato, Elisabetta Casellati. Una scelta che secondo la scrittrice rappresenterebbe un «modello di potere» e sarebbe in contrasto «con la lingua italiana». Una strana idea di libertà di scelta Che sia propria laa dire la sua sulle scelte grammaticalisuona abbastanza ironico, proprio lei che da anni vorrebbe imporre l’usoschwa e svilisce di fatto la lingua italiana. Sotto le varie ...