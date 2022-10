Orizzonte Scuola

L'viene corrisposta per tutta la durata della frequenza (fino a un massimo di 12 mensilità). Per ottenerla è necessario possedere un reddito inferiore ad euro 5.010,20 (per il 2022). Per ...... puoi consultare tutti i dettagli sul cedolinoe verificare a quanto ammonta la ritenuta ... si tratta delle pensioni privilegiate, delle pensioni di invalidità civile, dell'di ... Indennità mensile di frequenza: a chi spetta, quando e come fare domanda