Gf Vip | I Retroscena Su Pamela Prati e l’accordo Segreto Con Signorini!

Leggi su gossipnews.tv

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Il casoful é stato trattato da Signorini con leggerezza al Gf Vip. Se ne sono accorti i telespettatori e pure Dagospia, che non ci ha messo molto a svelare l’arcano. Secondo Giuseppe Candela, ci sarebbe un accordotra lae Mediaset. Ma non é tutto, visto che é stato svelato pure il cachet stratosferico che percepirebbe la gieffina. Ecco i dettagli sulla vicenda!trae Mediaset Il caso denominatoful sta tenendo banco in queste ultime puntate del Gf Vip 7.è stata chiamata da Alfonso Signorini, a dare la sua versione sull’arcinota vicenda legata a Mark Caltagirone. Il pubblico si è accorto che il conduttore non ha voluto andare a fondo della vicenda, trattandola con ...