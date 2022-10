Gf Vip 7 | Antonino Spinalbese crede che a Edoardo Donnamaria piacciano gli uomini | ecco perché

Leggi su isaechia

(Di lunedì 24 ottobre 2022)ha confessato ad Alberto De Pisis una considerazione molto intima e personale sul collega di Gf Vip,. Sappiamo che tra quest’ultimo e l’ex di Belén Rodriguez non scorre buon sangue, a causa di una delle discussioni più accese nella Casa avvenute qualche giorno fa. Il motivo, naturalmente, le nomination ma anche l’avvicinamento trae la Fiordelisi, che voleva far ingelosire appunto il volto di Forum. Chiacchierando con Alberto, che inizialmente aveva stretto un rapporto molto particolare con, ha ammesso che pensava che quest’ultimo fosse gay. L’hairstylist ha trovato sospetto che dopo la dichiarazione di de Pisis infatti e il video simpatico mostrato in diretta,abbia cambiato atteggiamento: Mi sono detto ...