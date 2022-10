Eugenia Roccella | neo ministra della Famiglia | “L’aborto una disperata via di fuga | non un diritto”

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 24 ottobre 2022) “L’inverno demografico rischia di diventare un inferno demografico“. Poche ore prima aveva recitato il giuramento al Quirinale, diventando a tutti gli effetti la neoalla, Natalità e Pari opportunità, un incarico “strategico per il futuro del nostro Paese”. Poi, in un’intervista al Qn è entrata subito nel merito, sostenendo che “il calo delle nascite in Italia è drammatico” e che “Un Paese che non fa figli è un Paese con meno capacità di innovazione, meno energia, meno speranza nel futuro, meno solidarietà tra le generazioni, l’immigrazione non basta a colmare questo vuoto”. Fin qui, insomma, nulla di nuovo. Sono i dati a certificare in Italia il record negativo dei nuovi nati, che quest’anno – stando alle previsioni degli esperti – scenderanno a sole 385 mila unità, cifra più bassa ...