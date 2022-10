Cremonese-Sampdoria 0-1 | gol di Colley e Audero para rigore

... Lazio e Atalanta 24; Roma 22; Udinese e Inter 21; Juventus 19; Torino 14; Salernitana 13; Sassuolo 12; Empoli 11; Bologna, Fiorentina e Monza 10; Spezia 9; Lecce 8;6; Verona 5;...Labeffa lanello scontro dell'11 giornata di Serie A e torna a casa con tre punti pesantissimi. Allo Zini finisce 1 - 0 grazie alla zampata di Colley nell'ultima parte di gara, dopo ...CREMONA (ITALPRESS) – La Sampdoria apre la crisi della Cremonese centrando il primo successo stagionale e lasciando i grigiorossi in fondo alla classifica senza nemmeno una vittoria all’attivo. La squ ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...