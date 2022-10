Conclusa La Cinquanta 2022 a Caorle | ecco tutti i vincitori

Leggi su nonsolonautica

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Edizione impegnativa quella de La, regata organizzata dal Circolo Nautico Santa Margherita in collaborazione con la Darsena dell’Orologio e OM Ravenna. Si tratta dell’ultimo appuntamento di stagione a, partito sabato 22 ottobre con venti di scirocco e onde fino a due metri. La flotta in gara è andata velocissima e ha concluso la prova in meno di sette ore, con raffiche di vento fino a 30 nodi nel percorso daa Grado passando per Lignano. La, ale premiazioni Out of Office è la prima imbarcazione a tagliare il traguardo, mentre alla veloce Ice52 di Roberto Vetta va il Trofeo Line Honour X. Line Honour X2. e quinto posto al traguardo per Hauraki, Millenium 40 della coppia formata da Mauro e ...