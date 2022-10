Bruno Vespa | voci sul contratto in Rai | pare che mister Porta a Porta

... giornalista ed ex deputato di Forza Italia noto alle cronache per essere il nipote die per una lunga storia d'amore (finita male) con Anna Falchi. Alla guida del telegiornale della ...... Ferrario 7 (21' st6), Manzotti 6.5 (27' st Bonassoli sv), Pastore 8, Cavallin (21' st Zoggia 6.5), Clerici 7.5 (19' st Modica 7), Biondi 6.5 (1' st Viganò 7.5), Colinati 8.5, Zubani 7,...Effetto domino sulle nomine in Rai dopo che l’ex direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano è diventato (a sorpresa) ministro della Cultura ...L'amaro sfogo di Bruno Vespa su una situazione molto delicata che ha coinvolto l'azienda RAI: ecco cosa riguarda ...