Boris Becker | il legale | “Sta bene date le circostanze in carcere”

Leggi su sportface

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Considerando le “”,“sta” e si “inserisce in modo costruttivo nella vita carceraria quotidiana“. Lo fa sapere l’avvocato del tre volte campione di Wimbledon, recluso in una prigione britannica per reati di bancarotta. Si trova ora nella prigione di Huntercombe, un istituto per cittadini stranieri che ha un livello di sicurezza inferiore rispetto alla prigione di Wandsworth dove ha trascorso le prime settimane. L’avvocato Christian-Oliver Moser fa sapere alla dpa che non è stato ancora deciso in merito all’estradizione nella sua nativa Germania dopo aver scontato la sua pena dietro le sbarre. Il 29 aprile la Southwark Crown Court ha condannato l’ex tennista numero uno al mondo a due anni e mezzo di reclusione per aver nascosto beni e prestiti per un valore di 2,5 milioni di sterline nel ...