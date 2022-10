Al Senato la maggioranza di centrodestra si assottiglia | ma resta consistente

(Di lunedì 24 ottobre 2022) AGI - La coalizione diha laassoluta sia alche alla Camera. Ma con la composizione della squadra di governo, la forchetta trae opposizione, purndo ampia, si '' al. Sono infatti stati nominati ministri ben 9ri: Elisabetta Casellati, Matteo Salvini, Anna Maria Bernini, Luca Ciriani, Adolfo Urso, Roberto Calderoli, Nello Musumeci, Daniela Santanché e Paolo Zangrillo. E bisogna ancora attendere la partita sui viceministri e i sottosegretari, che potrebbero provenire anch'essi dalle fila degli eletti a palazzo Madama. Ladialpuò contare sulla carta su 116 voti, che in realtà scendono a 115 in ...

NUMERIa quota 116 (ma i numeri scendono a 115 perché il presidente non vota) - FdI: 63 senatori; Lega: 29 senatori; Forza Italia: 18 senatori; Civ. Noi Moderati: 6 senatori.