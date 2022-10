Al Senato la maggioranza di centrodestra si assottiglia | ma resta consistente

(Di lunedì 24 ottobre 2022) AGI - La coalizione diha laassoluta sia alche alla Camera. Ma con la composizione della squadra di governo, la forchetta trae opposizione, purndo ampia, si '' al. Sono infatti stati nominati ministri ben 9ri: Elisabetta Casellati, Matteo Salvini, Anna Maria Bernini, Luca Ciriani, Adolfo Urso, Roberto Calderoli, Nello Musumeci, Daniela Santanché e Paolo Zangrillo. E bisogna ancora attendere la partita sui viceministri e i sottosegretari, che potrebbero provenire anch'essi dalle fila degli eletti a palazzo Madama. Ladialpuò contare sulla carta su 116 voti, che in realtà scendono a 115 in ...

Dopo la campagna elettorale estiva, l'elezione dei presidenti dele della Camera e il ... Libereremo le migliori energie della nazione Il centrodestra vuole 'essereparlamentare e ...... 'Preoccupazione' per i voti al'ma no sorprese' Da qualche giorno monta un po' di preoccupazione nel centrodestra per i numeri della fiducia al. A Palazzo Madama infatti la...La maggioranza al Senato si riduce con i nove ministri. I numeri del centrodestra e opposizione in Parlamento di Redazione Politica I titolari dei dicasteri, salvo per votazioni importanti… Leggi ...Inizia l’avventura parlamentare del governo Meloni. Con il voto di fiducia oggi alla Camera e domani al Senato il nuovo esecutivo si assicurerà l’appoggio del Parlamento ...