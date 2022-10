Vince la Lazio | Zaccagni e Felipe Anderson stendono l' Atalanta

(Di domenica 23 ottobre 2022)corsara a Bergamo. La squadra di Maurizio Sarri, senza Immobile infortunato, si impone d'autorità sull'2-0, primo ko in Serie A, con i gol di. Grazie a questo successo i biancocelesti agganciano a 24 punti la squadra di Gasperini al terzo posto, in attesa di Roma-Napoli di questa sera. Per la sfida Gasperini recupera diversi calciatori ma decide di confermare quasi tutti gli uomini più utilizzati nelle ultime settimane. Sportiello in porta, Scalvini, Demiral e Okoli nella linea difensiva, mentre in avanti Pasalic a sostegno di Lookman e Muriel con Zapata che si rivede in panchina. Sarri, orfano di Immobile, sceglie un tridente d'attacco composto da Pedro, confalso nueve con ...

BERGAMO - Lacontro l'Atalanta giocando una grandissima partita. Subito in gol Zaccagni, nella ripresa segna Felipe Anderson che non fa rimpiangere Immobile anche per il gioco espresso in un ruolo non ...... alle 18 invece la supersfida tra Atalanta esenza immobile infortunato. Ore 20:45, altro big ... Moto Gp, titolo rinviato a ValenciaBAGNAIA - È la Ducati di Francesco Bagnaia a vincere il ...La classifica Serie A 2022-2023 aggiornata in tempo reale. Siamo arrivati alla quinta giornata e il Milan ha battuto l'Inter nel derby.Il team di Sarri batte quella di Gasperini e si regala una classifica importante: Sarri orfana di Immobile, Gasperini conferma la coppia Lookman e Muriel. Al pronti via è la Lazio a passare subito in ...