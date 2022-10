Roma - Napoli diretta | ora LIVE la partita di oggi

(Di domenica 23 ottobre 2022) Laè pronta a sfidare ildi Luciano Spalletti per la quarta vittoria consecutiva in campionato e raggiungere i piani alti della classifica. La squadra di José Mourinho , priva di Dybala, ...

Alle 18 si disputerà Atalanta - Lazio, mentre alle 20.45 il big match. Foto: LapresseCLASSIFICA SERIE A:* e Milan 26 punti; Atalanta* 24;* 22; Inter, Lazio* e Udinese 21; Juventus 19; Torino 14, Salernitana 13; Sassuolo* 12; Empoli 11; Monza 10; Fiorentina 10; Bologna 10; ...Il Napoli Primavera ha pareggiato con l'Atalanta per 0-0 nella nona giornata di campionato di Primavera 1 TIMVISION al Centro Sportivo Giuseppe Piccolo di Cercola. Partita molto vibrante in antitesi ...Alle 18 il primo big match pre serale con Atalanta-Lazio, in attesa di Roma-Napoli delle 20,45. Queste le formazioni ufficiali. Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Okoli, Demiral, ...