Oshimen fa sognare Spalletti | la Roma crolla all’Olimpico

(Di domenica 23 ottobre 2022)– Il Napoli vince 1-0 sul campo dellanel match valido per l’11esima giornata della Serie A 2022-2023 e rimane da solo al primo posto in classifica. Gli azzurri si impongonocon il gol di Osimhen, a segno all’80’. Il successo permette alla squadra allenata dadi salire a 29 punti e mantenere 3 lunghezze di vantaggio sul Milan. Laallenata da Mourinho rimane a 22 punti, a -7 dalla vetta.

