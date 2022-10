Omicidio a Soriano nel Cimino | arrestata la cognata del 57enne ucciso a colpi di pistola

La 48enne sarebbe la mandante del commando che ha freddato il 57enne Salvatore Bramucci, morto il 7 agosto nel Viterbese. In carcere anche i due presunti killer, fermati un mese fa a ...... ritenuta - in concorso con altre due persone, già sottoposte a provvedimento restrittivo - gravemente indiziata del delitto divolontario. Si ricorderà che il 7 agosto 2022 anel ...WhatsApp non è utile solamente a inviare chat istantanee, ma anche a organizzare omicidi come quello avvenuto in Tuscia nell’agosto del 2022. I fatti risalirebbero al 7 agosto, quando Salvatore Bramuc ...La 48enne sarebbe la mandante del commando che ha freddato il 57enne Salvatore Bramucci, morto il 7 agosto nel Viterbese. In carcere anche i due presunti killer, fermati un mese fa a Roma ...