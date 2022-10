Napoli | Atp250 | trionfa il carrarese Musetti | Berrettini battuto in due set 7-6; 6-2

Sono Matteo Berrettini , seconda testa di serie del torneo, e Lorenzo Musetti, quarta testa di serie, i finalisti della TennisCup by Banca di Credito Popolare,su cemento outdoor al Tennis Club. Berrettini, nonostante il dolore al piede sinistro che lo ha condizionato per l'intero incontro, in semifinale ...Roberta Vinci 7 - 6 (4) 6 - 2 Il tabellone completo dell'diIl tabellone maschile US Open 2022 Il tabellone femminile US Open 2022NAPOLI – Dopo Amburgo, Lorenzo Musetti mette in bacheca il suo secondo titolo, il Tennis Napoli Cup by Banca di Credito Popolare, nuovo ATP 250 dotato di un montepremi di 612.000 euro concluso sul cem ...Lorenzo Musetti ha vinto il torneo ATP 250 di Napoli battendo in finale Matteo Berrettini in due set (molto combattuto il primo, quasi in carrozza il secondo). La sua stagione è però ben lontana dal p ...