Meloni inizia dall’Ue. Prima missione estera tra Bruxelles e Nato per ribadire la linea di sostegno all’Ucraina

(Di domenica 23 ottobre 2022) Il premier: "Serviremo l'Italia con orgoglio". La visita sia alla Comche alla sede dell'Alleanza Atlantica. Per la poltrona di consigliere diplomatico di Palazzo Chigi in pole l'attuale ambasciatore presso la

Eccolo il pantheon di Giorgiaper quanto riguarda donne e diritti ed ecco perché la nomina ... Negli anni '70il suo attivismo femminista che, ancora oggi, ci tiene a rivendicare: entra ...Ma allo stesso tempo sanno che subito dopo la cerimoniail lavoro e sono tante i temi da ... A rubare la scena ai grandi della politica, la famiglia di Giorgia. In platea infatti c'erano ...Il premier: "Serviremo l'Italia con orgoglio". La visita sia alla Commissione che alla sede dell'Alleanza Atlantica. Per la poltrona di consigliere diplomatico di Palazzo Chigi in pole l'attuale ambas ...Giorgia Meloni è il nuovo premier italiano. Interris.it ha intervistato il prof. Francesco Clementi per capire come il nuovo governo dovrà agire nel prossimo futuro ...