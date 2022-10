Agenzia ANSA

Il 75enne, che aveva ricevuto minacce di morte dall'Iran negli anni '80 dopo la fatwa di Khomeini per il suo libro "Versetti satanici", era stato aggredito mentre era sul palco per fare un ...... Media, Rushdie ha perso un occhio e l'uso di una mano - Mondo Salman Rushdie ha perso la vista in un occhio e l'uso di una mano dopo l'attacco subito due mesi fa mentre teneva un intervento nello stato di New York. (ANSA) ...Salman Rushdie has lost his sight in one eye and the use of one hand after the attack he suffered while preparing to deliver a lecture in the US' New York state two months ago, his agent has confirmed ...