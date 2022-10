Macron e l' incontro con Meloni a Roma | «Collaborazione sulle grandi sfide comuni Ue»

A dare l'annuncio dell'serale frae Meloni è l'Eliseo.e Meloni si incontrano in un hotel di Roma. 'Abbiamo preferito che questofosse informale, ma è importante nell'...E' terminato a Roma l'tra il premier Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel. Dopo l'ha postato su Twitter. "Come europei, come Paesi vicini, come popoli amici, con l'Italia dobbiamo continuare tutto il lavoro iniziato. Riuscire insieme, con dialogo e ambizione, lo ...ROMA - Informale ma cordiale e proficuo confronto, di oltre un'ora, tra il premier Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron. Nel colloquio, sulla terrazza di un hotel romano, sono stat ...Un incontro "informale" ma ricco di significato e di futuro, un faccia a faccia che è maturato nelle ultime 24 ore, quello tra il ...