Live Roma-Napoli 0-0 Var «toglie» rigore agli azzurri

ForzaRoma.info

All'Olimpico, il match valido per l'11ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Olimpico si affrontanoe Napoli nel match valido per l'11ª giornata della Serie A 2022/23. SintesiNapoli MOVIOLA Inizio alle 20.45 1 - Primo controllo per il Napoli 6 - Ci ...DIRETTANAPOLI (RISULTATO0 - 0): TUTTO BLOCCATO! Mettetevi comodi che è iniziata la diretta diNapoli, le due squadre hanno iniziato la partita a ritmi altissimi che però si concentrano nella ... Diretta LIVE Roma-Napoli 0-0: Irrati fischia rigore su Ndombele, il Var corregge 41' - Sorriso amaro di Spalletti in panchina mentre Mourinho reclama un giallo per Ndombele per simulazione. 39' - Si reca al monitor Irrati per rivedere l'azione e cambia decisione: niente rigore per ...Si gioca il big match all'Olimpico, sfida tra i giallorossi e la capolista a +4 in classifica. In avvio ci provano Zaniolo e Abraham, imprecisi al tiro. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibi ...