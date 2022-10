Iva Zanicchi | Ballando 22 ottobre 2022 video e gallery

(Di domenica 23 ottobre 2022) Nella terza puntata dicon le Stelledi stasera, 22, in onda su Rai1, abbiamo potuto vedere anche la coppia formata dalla cantante e conduttrice Ivae dal celebre ballerino Samuel Peron, sempre una garanzia. La coppia stasera ha ballato un Tango sulle note del brano Testarda Io della stessa Iva, con l’intro cantato da lei. Iva: i voti aLa coppia è stata giudicata dalla giuria formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Un bel tango per la coppia. A noi lacontinua a piacere come ballerina e con Peron riesce a fare davvero una coppia divertente. Il ...

"Con mio marito faccio ancora l'amore"/ Fausto Pinna non la voleva a Ballando con le stelle ma.. La Lucarelli non sa cosa dire, ma pensa che la verità stia nel mezzo. 'Dovresti tacere!', ...e Samuel Peron, Ballando con le stelle/ Al ballottaggio Selvaggia Lucarelli dichiara guerra Il disastro è infine confermato dal misero voto totale ottenuto, ovvero 8. Dario non ha ...Samuel Peron, classe '82, è un ballerino ed inviato televisivo, oltre che un insegnante di ballo a Ballando con le Stelle. La sua passione per la danza nasce fin da subito, infatti già a 4 anni iniziò ...Ballando con le Stelle ha ormai preso il via su Rai 1. Tra i numerosi vip che si sono lanciati in una sfida di ballo super competitiva, non potevano mancare degli insegnanti super acclamati per accomp ...