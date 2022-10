Il nostro sistema politico è fragile Non deve esserlo per forza Scrive D’Alimonte

Leggi su formiche

(Di domenica 23 ottobre 2022) Non succedeva dal 2008 che le elezioni determinassero un vincitore con una maggioranza assoluta di seggi in entrambe le camere. Da un punto di vista sistemico questo è il risultato più rilevante del voto del 25 settembre. Con il 43,8% dei voti alla Camera e il 44% al Senato la coalizione di centro-destra ha ottenuto rispettivamente il 58,8% e il 57,5% dei seggi. Si tratta della più ampia maggioranza mai ottenuta dal centro-destra nel corso della Seconda Repubblica. Nemmeno Berlusconi aveva fatto meglio nelle elezioni del 2001 e del 2008. Questo risultato non è la conseguenza di un allargamento del bacino elettorale del centro-destra. In queste elezioni è vero che il centro-destra nel suo complesso ha preso più voti in percentuale rispetto alle elezioni del 2018 ma non ha preso più voti né in valore assoluto né in percentuale rispetto alle altre elezioni della Seconda Repubblica. Ha ...