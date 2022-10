Corriere dello Sport

WOLVERHAMPTON (INGHILTERRA) - Pazza domenica per Jamie, 35enne attaccante del Leicester che è andato a vincere 4 - 0 sul campo del Wolverhampton nella 12ª giornata di Premier League . Un successo prezioso (il secondo di fila) che consente alla ...Per la squadra di Moyes (che non si è distinto per fair play avendo fatto ildell'ombrello a ... poi però si scatenano gli uomini di Rodgers che ribaltano il risultato con Maddison al 18 e... Il gesto di Vardy ai tifosi dei Wolves: è bufera in Premier Entrato nella ripresa, l'attaccante del Leicester ha segnato il gol del definitivo 4-0 festeggiato però con una discutibile esultanza: ecco cosa è successo ...