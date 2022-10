Giorgia Meloni sceglie il maschile | sarà “il” e non “la” Presidente del Consiglio

Leggi su nextquotidiano

(Di domenica 23 ottobre 2022) Se con la nuova edizione del suo dizionario (il primo che lemmatizza anche le forme femminili di nomi e aggettivi tradizionalmente registrati solo al) Treccani ha voluto adeguare il linguaggio al mondo che cambia, non si può dire lo stesso della nuova Premierche, di fronte alla possibilità dire e di lasciare un precedente importante, ha deciso di volersi fare chiamare ale non al femminile. La prima donna a Palazzo Chigi, infatti, userà la formula “il” delin occasione delle comunicazioni ufficiali.la forma“il” e non “la”delLa ...