Giorgia Meloni e Mario Draghi a colloquio per più di un' ora

(Di domenica 23 ottobre 2022) Non un passaggio di consegne formale. Oltre un'ora dia Palazzo Chigi tra. A quanto si apprende il confronto ha riguardato i principali dossier sul tavolo del governo uscente e che la premier...

AGI - Dovrebbe essere un primo Consiglio dei ministri rapido quello che ci sarà dopo la cerimonia del passaggio di consegne da Mario Draghi a. Intanto occorrerà ufficializzare le deleghe in Cdm (è previsto tra l'altro la nomina di Mantovano sottosegretario alla presidenza del Consiglio) e il premier terrà il primo discorso ai ...Roma, 23 ottobre 2022 'E' una cosa un po' impattante emotivamente',commenta con Mario Draghi l'accoglienza nel cortile di Palazzo Chigi dove ha passato in rassegna la guardia d'onore schierata. Il Presidente del Consiglio uscente la accoglie dicendole '...Da questa mattina, con il giuramento effettuato davanti al Presidente della Repubblica, l’esecutivo è pienamente operativo: l’Italia ha un nuovo Governo che per la prima volta nella storia sarà ...(Adnkronos) - "Impattante emotivamente". La premier Giorgia Meloni, all'arrivo a Palazzo Chigi dove ha incontrato il presidente del Consiglio uscente Mario Draghi, ha definito così il picchetto ...