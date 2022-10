Ellie Goulding inizia una ‘nuova era’ con l’uscita di “Higher than heaven”

(Di domenica 23 ottobre 2022) Dolce e grintosa nello stesso tempo, l’abbiamo vista sperimentare differenti stili musicali in cerca di un’identità che adesso si evolve di nuovo verso una nuova era., infatti, dopo aver scalato le classifiche internazionale e aver ricevuto innumerevoli riconoscimenti per i suoi successi discografici, si appresta a segnare un nuovo record condel suo quinto album in studio,tan. Già con i suoi precedenti lavori in studio si era aggiudicata la prima posizione nelle classifiche internazionali, in particolare quelle del Regno Unito, ma adessoè pronta a portare al suo pubblico qualcosa di nuovo. Una nuova era sembra quella annunciata dall’artista che debutterà a febbraio con un nuovo album in studio, precisamente il ...

Velvet Mag

La megastar del poprivela i dettagli del suo attesissimo quinto album in studio 'Higher Than Heaven', la cui uscita è prevista per il 3 febbraio 2023. Oltre a questo annuncio,ha condiviso un nuovo ...Meglio così Taylor !!!- Voto 6,75 - Dimensione dance per... Ha voglia di ballare e balla! gIANMARIA - Voto 6,75 - gIANMARIA cerca la sua identità. Questo brano è onesto, ben ... Ellie Goulding canzoni e nuovo album: quando esce La megastar del pop Ellie Goulding rivela i dettagli del suo attesissimo quinto album in studio "Higher Than Heaven", la cui uscita è prevista per il 3 ...Ellie Goulding ha rivelato i dettagli del suo quinto album in studio 'Higher Than Heaven', la cui uscita è prevista per il 3 febbraio 2023. Oltre a questo annuncio, Ellie ha condiviso un nuovo brano t ...