DIRETTA MotoGP | GP Malesia 2022 LIVE | probabile pioggia a Sepang | tra poco si parte!

Leggi su oasport

(Di domenica 23 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.44 Inno nazionale thailandese. 8.43 Non possiamo dimenticare che oggi sono 11 anni esatti che ci lasciò Marco Simoncelli proprio a. 8.41– ULTIMI 10 VINCITORI2010 – ROSSI Valentino (ITA) {Yamaha} 2011 – * Gara Annullata * 2012 – PEDROSA Dani (ESP) {Honda} 2013 – PEDROSA Dani (ESP) {Honda} 2014 – MARQUEZ Marc (ESP) {Honda} 2015 – PEDROSA Dani (ESP) {Honda}2016 – DOVIZIOSO Andrea (ITA) {Ducati}2017 – DOVIZIOSO Andrea (ITA) {Ducati} 2018 – MARQUEZ Marc (ESP) {Honda} 2019 – VIÑALES Maverick (ESP) {Yamaha} 8.38 Sul fronte dei costruttori, la Casa più blasonata è la Honda, forte di 13 vittorie. Segue relativamente distanziata la Yamaha a quota 8. La Ducati ha raccolto 5 affermazioni, mentre la Suzuki ha primeggiato in 2 occasioni. 8.36 Al momento il cielo è ...