Cucinare riduce il rischio di Alzheimer | lo studio Le attività salvavita che non ti aspetti

(Di domenica 23 ottobre 2022), lavare i piatti e fare giardinaggio può ridurre ildi. Secondo un'indagine effettuata su oltre mezzo milione di inglesi anziani, coloro che nella loro vita si sono occupati delle faccende domestiche hanno il 21 per cento in meno di probabilità di sviluppare la malattia. I casi disi sono abbassati addirittura del 35 per cento se i soggetti facevano passeggiate veloci o gite in bicicletta, del 15 per cento se hanno frequentato famiglia e amici. “Molti studi hanno identificato potenziali fattori diper la demenza”, ha spiegato l'autore principale della ricerca, il professor Huan Song, della Sichuan University in Cina: “Ma volevamo saperne di più su un'ampia varietà di abitudini di vita e sul loro potenziale ruolo nella prevenzione della malattia”. Al ...

... - quando bisogna far bollire l'acqua perè bene mettere sempre un coperchio sopra per ... - la pentola a pressionei tempi di cottura, soprattutto per le cotture lunghe, e quindi anche ...Quest'inverno, a nessuno mancherà energia per, né per scaldarsi", ha dichiarato.Ci sono dilemmi quotidiani ora che siamo alle prese con il carovita e cerchiamo modi per risparmiare su tutto, dando anche ulteriore spinta alla transizione ecologica. Come cucinare risparmiando Come ...Roma, 20 ott. Nel 2021 Heineken Italia ha prodotto il 32% di birra in più rispetto al 2010, riducendo le emissioni di CO2 per ogni ettolitro prodotto del 55%; a fronte di 1,7 milioni di ettolitri di b ...