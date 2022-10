Ballando con le Stelle | aumenta il gradimento negli ascolti Rai

(Di domenica 23 ottobre 2022) (Adnkronos) – In crescita ilper ‘con le’: gli aspiranti ballerini che ogni settimana si mettono alla prova tra emozione, rumba e “paso doble”, hanno raccolto nella puntata di ieri, sabato 22 ottobre, una platea di 3 milioni 723 mila telespettatori pari al 25.6% di share mentre l’anteprima “…tutti in pista” ha realizzato il 21.9% pari a 4 milioni 57 mila. E’ quanto si legge in una nota della Rai. Rai 2 ha invece proposto, sempre in prima serata, due episodi della dodicesima serie “Blue Bloods”: “L’ombra del padre” visto da 749 mila spettatori (4%) e “Il rifugio segreto” visto da 737 mila (4.2%). Su Rai 3 “Le parole” con Massimo Gramellini è stato seguito da 1 milione 439 mila spettatori con il 7.7% di share. A seguire, “Sapiens – Un solo pianeta”, il programma di divulgazione ...

... ha evidenziato il successo che la nuova edizione dello show del sabato sera di Rai1 sta avendo non solo a livello di ascolti, ma anche per interazioni sui social, affermando:le stelle ...Nella puntata di ieri, sabato 22 ottobre, platea di 3 milioni 723mila telespettatori pari al 25.6% di share In crescita il gradimento per 'le stelle ': gli aspiranti ballerini che ogni settimana si mettono alla prova tra emozione, rumba e 'paso doble', hanno raccolto nella puntata di ieri, sabato 22 ottobre, una platea di 3 ...(Adnkronos) – In crescita il gradimento per ‘Ballando con le stelle’: gli aspiranti ballerini che ogni settimana si mettono alla prova tra emozione, rumba e “paso doble”, hanno raccolto nella puntata ...“Nella battaglia degli ascolti tv, sabato scorso la sfida diretta tra “Ballando con le stelle”, alla sua seconda puntata, e “Tu sì que vales” al suo quinto appuntamento, aveva visto la vittoria del pr ...