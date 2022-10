Ultime Notizie – Carabinieri sostengono biblioteche per ragazzi | donati libri a Palermo

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 22 ottobre 2022) Un altro modo di essere tra la popolazione, diffondendo la cultura della legalità tra i più giovani. “Un piccolo ma significativo gesto che vuole affiancarsi alle tante iniziative e attività svolte da Enti pubblici e Associazioni locali in favore della cultura come strumento di contrasto alla narrazione e contro-cultura mafiosa”. Con questo spirito, il Comando Provincialediha organizzato una donazione die fumetti suiin favore diper bambini epresenti nella Città di. La consegna dei volumi sull’Arma ha visto impegnati i Comandanti delle StazionidiCentro, Uditore, Borgo Nuovo, Brancaccio e San Filippo Neri in quelle aree complesse “dove la ...