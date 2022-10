Agenzia ANSA

Con il rigetto dei ricorsi presentati dall'avvocato difensore, ieri la Corte di Cassazione ha confermato la condanna a trent'anni di reclusione per omicidio volontario di Vincenzo Lo Presto, 43 anni, marito di Fortuna Bellisario, il 7 marzo 2019. Uccisa a Napoli: confermata condanna a 30 anni per il marito La donna venne uccisa a Napoli a suon di botte, nel 2019, davanti ai figli: respinto il ricorso del pg che chiedeva una riduzione di pena per l'assassino.