Spalletti e Mourinho | conquistatori del popolo

(Di sabato 22 ottobre 2022) Se uno aspetta, l’altro attacca. Se il primo ama rispondere, il secondo preferisce domandare. Stiamo parlando di Josée Luciano, trattando di calcio e di retorica. Entrambi professori nelle due materie, ma con distinguo interessanti. Il calcio divive di attese, non ha paura di far trascorrere il tempo. Le sue squadre hanno sempre aspettato l’offensiva degli altri per affermare il “noi”. Schiera spesso molti attaccanti, ma si pone su una difensiva compatta, con gli avanti che spesso tornano indietro, per poi catapultarsi in contropiede a grande velocità. Così riuscì a realizzare il miracolo “triplete”, chiedendo a Eto’o di sacrificarsi e al resto della squadra di possedere una mentalità vincente nell’aiuto reciproco in qualsiasi situazione. Con la Roma sta facendo più o meno la stessa cosa (questo è il ...

