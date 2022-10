Sci alpino | Coppa del Mondo Soelden 2022 gigante femminile e maschile | programma | orari | tv e streaming

(Di sabato 22 ottobre 2022) Ilcompleto della prima tappa delladel/2023 di sci, che come da tradizione apre la sua stagione a(Austria). Sabato 22 e domenica 23 ottobre andranno in scena rispettivamente lo slalome quello, con il ghiacciaio del Rettenbach ancora una volta chiamato a dare il via alla lotta per la Sfera di Cristallo vinta pochi mesi fa da Marco Odermatt tra gli uomini e Mikaela Shiffrin tra le donne. Ad aprire le ostilità saranno le ragazze, con lo slalomche prevede la prima manche alle ore 10:00 di sabato 22 ottobre e la seconda manche alle 13:05. Domenica 23 ottobre sarà invece la volta dello slalom, ...

Nulla da fare, salta la prima gara dell'anno di sci alpino. A Solden, le cattive condizioni meteorologiche non consentono di garantire il regolare svolgimento della prima gara della stagione, il gigante femminile. Niente da fare quindi per la gara sul ghiacciaio del Rettenbach, che avrebbe dovuto inaugurare la stagione 2022 - 2023 della Coppa del Mondo di sci alpino femminile.