Pizza | spaghetti e credibilità

(Di sabato 22 ottobre 2022) Il Lambrusco donato a Putin, la lattuga che dura più della Premier britannica, la copertina dell’Economist con la frase «Welcome to Britaly» e una caricatura di Liz Truss che tiene in mano una forchetta cone una. Pensare che il cibo non sia parte della storia è ormai fuori discussione. Il suo valore immediato di racconto, la sua valenza di metafora, la potenza di paragone è evidente. E sempre di più diventa, in sé, veicolo di promozione di territori. Paragonare l’Inghilterra all’Italia per denigrare la Premier in crisi è precisa scelta politica, ma farlo attraverso due dei capisaldi della nostra cultura gastronomica significa farci male due volte, e forse vuole anche dire che dobbiamo – noi per primi – cambiare la narrazione del nostro Paese dal punto di vista enogastronomico. Se all’estero comprano in prevalenza Lambrusco e ci ...