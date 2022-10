Pechino Express | svelate le nuove coppie

(Di sabato 22 ottobre 2022) Proprio in questi giorni inizieranno le riprese della nuova edizione di, prodotto da Banijay Italia, in arrivo su Sky e in streaming su NOW nel 2023. Il programma è un adattamento del format belga–olandese Pekingcreato da Ludo Poppe. Scopriamo, insieme, quali sono i nuovi concorrenti.: ecco chi guiderà i nuovi protagonisti di quest’anno Costantino Della Gherardesca e Enzo Miccio guideranno i protagonisti di quest’anno. A rappresentare lo sport ci saranno Federica Pellegrini e Matteo Giunta: la coppia farà parte del cast che comprende, fondamentalmente, i personaggi televisivi.: ecco leGiorgia Soleri e Federippi Alessandro Demichelis e Lara Picardi Joe ...

I viaggiatori di2023 sono pronti a chiudere le valige ed imbarcarsi. Ecco i nomi delle coppie che a giorni partiranno per le riprese dello show che si svilupperà tra India, Borneo malese e Cambogia. A ...Nei prossimi giorni il via alle riprese dello show che arriverà su Sky nei primi mesi del ...Scopriamo tutto quello che vedremo nella prossima edizione di Pechino Express 2023, le nuove coppie e tutti i nomi dei vip in partenza!E' pronta a partire la nuova edizione di Pechino Express. I viaggiatori dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, in arrivo su Sky e in streaming su NOW nel 2023… Leggi ...