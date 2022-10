Musetti-Kecmanovic oggi | ATP Napoli 2022 | orario | tv | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 22 ottobre 2022) Lasciate alle spalle delle gravissime difficoltà che, però, non saranno di certo dimenticate, l’ATP 250 disi appresta a vivere un confronto inedito come seconda semifinale: quello tra Lorenzoe il serbo Miomir. Il serbo ha mostrato una buonissima condizione battendo il numero 1 del seeding, lo spagnolo Pablo Carreño Busta per 7-5 6-2 nei quarti. Facile il discorso per il toscano contro il colombiano Daniel Elahi Galan (6-3 6-0), ma il vero banco di prova è stato quello con l’altro serbo, Laslo Djere, finora una vera e propria bestia nera per il numero 3 d’Italia. E proprio l’accento sulle performance messe in scena sulle superfici rapide va messo nella versionedi, molto più a suo agio in questo contesto rispetto al 2021. ATP...