Mamma uccide la figlia di 5 anni “Era cattiva | Non volevo avere più niente a che fare con lei”

(Di sabato 22 ottobre 2022) Unaha sgozzato ladi 5perché la reputava una bambina. E’ quello che è accaduto in Texas dove Melissa Towne, donna di 35, si è presentata in ospedale e ha confessato l’accaduto. Secondo la ricostruzione dei fatti, la signora avrebbe portato suain un bosco, lontano da sguardi indiscreti. Successivamente avrebbe costretto la bambina ad inginocchiarsi. Infine l’avrebbe sgozzata con un coltello. Sembra anche che la piccola non sia morta sul momento, ma che guardarla agonizzante non abbia fermato sua madre dall’infliggere il colpo finale. Compiuto l’omicidio, laha avvolto suaall’interno di un telone di plastica e l’ha caricata su un furgone per portarla al pronto soccorso. Qui ...

Lalavora nella riserva come guida turistica e alloggia lì vicino insieme al marito che lavora in zona. Allontanato l'animale, è intervenuta l'eliambulanza per soccorrere la donna, mentre per ...Leggi anche >la figlia di 5 anni tagliandole la gola: "Era cattiva" Le violenze Courtney, che conta 2 milioni di followers su Instagram ed è molto nota anche su OnlyFans, è accusata di ...Vinitha Nicolò, trovata morta in un burrone in Val di Non, è al centro di un giallo: la donna, secondo gli inquirenti, non sarebbe escluso l'omicidio ...La Procura di Roma ha disposto una perizia sul telefono cellulare di Chiara Silvestri, la ragazza di 23 anni che la notte tra mercoledì e giovedì ha travolto e ucciso con la propria auto Francesco Val ...