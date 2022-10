“L’incendio ha distrutto la casa” Fratelli morti tra le fiamme | avevano 12 | 14 e 22 anni?

(Di sabato 22 ottobre 2022) Treni sonoin un devastante incendio divampato questa notte in una abitazione a Catanzaro. I bambini12, 14 e 22. Tratti in salvo dai vigili del fuoco intervenuti a seguito della chiamata d’emergenza invece i loro genitori e altri due. Quattro persone sono state salvate, due delle quali con ustioni gravi e trasferite nei centri grandi ustioni di Bari e Catania, mentre gli altri due trasportati presso la struttura ospedaliera di Catanzaro. Trasferite nei centri grandi ustioni di Bari e Catania la madre e una ragazzina di 12. Il padre e un ragazzino di 16sono stati ricoverati presso la struttura ospedaliera ‘Pugliese-Ciaccio’ di Catanzaro. Leggi anche: Devastante incendio, crolla la Grande moschea di ...

Unhaun appartamento in via Boito a Firenze e'uomo di 91 anni che ci viveva è morto. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 21 di venerdì 21 ottobre per unin un'...è ormai sotto controllo, ma i vigili del fuoco stanno ancora operando per rimuovere le pannellature e per le operazione di bonifica . È stata salvata la parte di capannone adiacente dove ...