L’allarme molto serio sui minori stranieri non accompagnati

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 22 ottobre 2022)non, in una sigla Msna. Un’altra emergenza che si abbatte sulle città lombarde, in primis Milano, che già fanno fatica ad affrontare le tante pressioni sociali che si accavallano all’interno di contestocritico condizionato dalle nuove povertà, materiali e educative. A Milano ne arrivano 6-7 al giorno, a Bergamo in un solo giorno ben 12. Con una legge all’avanguardia (Zampa) che li protegge, ma un sistema di accoglienza non più in grado di gestire tutti i nuovi arrivi. L’assessore comunale al Welfare della giunta Sala, Lamberto Bertolè, lancia di nuovo. “La gestione deinonha bisogno di una profonda revisione, con l’introduzione di una regia nazionale che non scarichi tutte le ...