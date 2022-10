Juve | il primo comandamento di Kean la risorsa

Ripartendo proprio dalla rete rapinosa che ha segnato all'ottavo di- Empoli - prima gioia stagionale - e dall'eccellente prestazione fornita, Kean ha l'obbligo della consapevolezza : deve ...Ilin stagione. IL RITORNO AL GOL Aiutato dalla sua avversaria preferita, quell'Empoli a cui ha fatto tre gol in tre partite, non passa inosservato il ritorno al gol di Moise Kean per la ...Alle 18 Berlusconi e Galliani torneranno per la prima volta a San Siro da avversari dei rossoneri. «Una partita romantica» la definiscono i due allenatori Pioli e Palladino ...Ci sono gol che possono riuscire solo a uno bravo. Sono i gol che nascono al momento giusto dal piede giusto. E ieri era il momento giusto di Moise Kean, oggetto a lungo misterioso del calcio in gener ...