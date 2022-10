Fiorentina-Inter | i tifosi nerazzurri “Curva Nord” diserteranno il Franchi In polemica col questore Auriemma

(Di sabato 22 ottobre 2022) Idell'" hanno diffuso un comunicato per annunciare che non saranno al, stasera, 2022 ottobre 2022, per assistere aincon ildi Firenze, MaurizioL'articolo proviene da Firenze Post.

Dove vedere: streaming e diretta tv La partita trasi gioca alle 20.45 all'Artemio Franchi di Firenze e sarà trasmessa tv e streaming su , Sky Sport Uno, Sky ...... arriva alla sfida del Franchi con 18 punti in classifica, mentre la- che ha pareggiato con il Lecce nell'ultimo turno - è a quota 10. L'ha conquistato due vittorie consecutive in ...La partita del Franchi tra i viola ed i nerazzurri si gioca stasera, sabato 22 ottobre, alle 20.45. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW Sono ben 168 i preced ...Prosegue oggi, sabato 22 ottobre, l'11^ giornata di Serie A: da non perdere live su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW, la partita tra Fiorentina ed Int ...